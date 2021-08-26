Таліби дозволять жінкам виходити з дому без чоловіків

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, готовий, наскільки це можливо, рухатися в ногу з часом, продовжуючи при цьому спиратися на закони ісламу: музика буде заборонена, зате жінки зможуть виходити з дому по повсякденних справ без супроводу родича чоловічої статі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив представник руху Забіхула Муджахід в інтерв'ю The New York Times.

"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (слухати музику - ред.), замість того, щоб надавати на них тиск" , - сказав він.

За словами Муджахида, таліби прагнуть "відновити країну, зруйновану десятиліттями війни".

"Ми хочемо побудувати майбутнє і забути про те, що відбувалося в минулому", - сказав він.

Муджахід торкнувся теми долі жінок Афганістану, спосіб життя яких після приходу до влади талібів турбує світову громадськість. Він заявив, що в довгостроковій перспективі жінки зможуть повернутися до своїх повсякденних справ. За його словами, побоювання, що таліби примусять жінок залишатися вдома і повністю закривати обличчя на публіці, безпідставні. Муджахід додав, що вимога, щоб жінку на публіці супроводжував чоловік-родич, трактували неправильно. За його словами, це стосується лише до поїздок тривалістю три дні і більше.

"Якщо вони ходять в школу, офіс, університет або лікарню, їм не потрібен махрам (супроводжуючий чоловік - ред.)" , - сказав він.

Однак поки що він рекомендує жінкам Афганістану залишатися вдома до тих пір, поки всіх членів угруповання навчать, як правильно звертатися і поводитися з ними.

Говорячи про евакуацію іноземцями афганців, які працювали з міжнародними силами в Афганістані, він заявив, що тих, у кого є документи, що дають право на виліт за кордон, не зупиняють на в'їзді в аеропорт.

"Ми сказали, що людям, які не мають належних документів, що не дозволяється виїжджати. Їм потрібні паспорти та візи в країни, в які вони збираються, а потім вони можуть полетіти літаком. Якщо їх документи дійсні, то ми не будемо питати, що вони раніше займалися" , - заявив Муджахід.

Разом з тим він висловив розчарування у зв'язку з операцією з евакуації афганців в країни Заходу.