Парад в Молдові почався без Зеленського

Військовий парад з нагоди 30-ї річниці незалежності Молдови в Кишиневі почався без президента України Володимира Зеленського.

Початок параду відклали на годину через затримку в прибутті Зеленського і президента Румунії Клауса Йоханніса. Літак українського президента не зміг приземлитися в Кишиневі через негоду і повернувся в аеропорт Одеси. Після дозаправки він все ж вилетів.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський вже прибув до Молдови. А трансляція параду свідчить, що він приєднався до заходу вже в самому його кінці.

Також в урочистостях бере участь президент Польщі Анджей Дуда.

Всього в святкових заходах братимуть участь близько 1300 осіб.