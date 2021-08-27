Стерненко подав скаргу на вирок Одеського суду

Активіст Сергій Стерненко, який отримав один рік умовно за статтею про незаконне поводження зі зброєю, подав касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Подав касаційну скаргу до Верховного Суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно за один неіснуючий патрон", - йдеться в повідомленні.

23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до 7 років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні Щербича. Крім того, за рішенням суду, в активіста конфісковано половину всього належного йому майна. Після оголошення вироку Стерненку в Києві відбувалися протестні акції на підтримку активіста.

5 березня Стерненко подав апеляцію на судовий вирок, яку передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

Пізніше Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт Стерненку та Демчуку у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

31 травня Одеський апеляційний суд зняв обвинувачення з активіста Сергія Стерненка за статтею про розбійний напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і призначив умовне покарання (один рік) за статтею про незаконне поводження зі зброєю.