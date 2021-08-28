Прощальний лист Роналду фанатам Ювентуса

Португальський нападник Кріштіану Роналду, який перейшов в Манчестер Юнайтед, у себе в інстаграме опублікував прощального листа фанатам Ювентуса, повідомляє 24 Канал.

Португальський форвард зворушливо попрощався зі своїм уже колишнім клубом і вболівальниками Ювентуса.

"Сьогодні я покидаю дивовижний клуб, найбільший в Італії і, безумовно, один з найбільших у всій Європі. Я віддавав своє серце і душу Ювентуса і буду любити Турин до кінця своїх днів. Тіффозі бьянконері завжди поважали мене, і я намагався віддячити за це повагою, борючись за них в кожній грі, в кожному сезоні, в кожному змаганні. Зрештою, ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що досягли багато чого. Не всі, чого хотіли, але все ж ми разом написали досить хорошу історію. Я завжди буду одним з вас. Тепер ви - частина моєї історії, як і я відчуваю, що я - частина вашої історії. Італія, Юве, Турин, тіффозі бьянконері, ви завжди будете в моєму серці. " - написав Роналду.

Вартість Кріштіану за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 45 мільйонів євро, а його контракт з італійським грандом діє до літа 2022 року.

Роналду починав кар'єру в Спортінгу, з якого в 2003 році перейшов в Манчестер Юнайтед, де провів шість сезонів і по-справжньому заявив про себе, домігшись трансферу в Реал в 2009-му. Влітку 2018 року португалець став гравцем Ювентуса.

За туринців Кріштіану провів 134 матчі, забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі.