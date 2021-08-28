Україна та Молдова змінять угоду про вільну торгівлю

Україна та Молдова змінять угоду про вільну торгівлю

Україна та Молдова домовилися внести зміни до угоди про вільну торгівлю між країнами. Протокол підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце під час зустрічі 28 серпня, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначив Шмигаль, зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

"Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо між собою та з ЄС", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

"Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн Асоційованого тріо з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки", - додав український прем’єр.

Автор: Олександр Білоус

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