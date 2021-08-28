Все новые спутники Starlink получат лазерную связь

Все запускаемые с сентября текущего года космические аппараты системы спутникового интернета Starlink будут оснащаться лазерными терминалами, передает SpaceNews заявление президента компании SpaceX Гвинн Шотвелл, повідомляє Лента.ру.

По ее словам, наличие лазерной связи между космическими аппаратами уменьшит зависимость системы от наземных станций и сократит время задержки сигнала (пинг).

Запуск на тяжелой ракете Falcon 9 первой партии обновленных космических аппаратов Starlink, оснащенных лазерными терминалами, намечен на середину сентября текущего года. Первые десять экспериментальных спутников системы, получивших лазеры, были запущены на полярную орбиту в январе.

В сентябре прошлого года издание ArsTechnica сообщило, что компания SpaceX начала тестирование межспутникового соединения между космическими аппаратами Starlink, в результате чего между парой спутников при помощи лазерной связи было передано около 100 гигабайт данных.

В ноябре 2019 года издание Breaking Defense сообщило, что в декабре 2018-го Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX.