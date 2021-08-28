Вісім українських військовослужбовців поранені під час обстрілу Авдіївки

Унаслідок обстрілів у районі Авдіївки в суботу, 28 серпня, були поранені та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців, заявляє Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки й самого міста поранені та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців. У ході обстрілу противник застосовував міномети та артилерію калібром 120 та 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.

Українська делегація в ТКГ наголошує, що метою обстрілу є провокування української сторони.

"Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, у тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - наголошується в повідомленні.

За лінією ТКГ і Міністерства закордонних справ України направлено ноти до ОБСЄ.

Зазначено, що скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки не планується, оскільки українська сторона очікує відмови від російської сторони, як і в попередніх двох випадках загибелі та поранень українських військовослужбовців.