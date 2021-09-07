Деякі секрети "вічної" молодості й краси

Британський дерматолог, косметолог Марі Рейнольдс (Marie Reynolds) розкрила п'ять секретів, завдяки яким можна зберегти молодість і привабливість після 50 років, повідомляє Лента.Ру.

Експерт, що живе в Норфолку, перш за все, порадила зменшити кількість стресу в житті. Позбутися від зайвих думок необхідно за допомогою ведення щоденника або щоденника. Проблеми, які неможливо контролювати, вона відзначає хрестиком. Ті, які можна вирішити, вносить до переліку. Це допомагає розвантажити мозок перед сном.

За словами фахівця, жінкам за 50 для «вічної» краси треба робити «мастила від менопаузи». Замість гормональної терапії вона радить вживати рослини, багаті фітоестрогенами, такі як дикий ямс. Крім того, вона робить коктейль з насіння Чіа, шпинату і жовтого маку, який поліпшує самопочуття.

Ще одним секретом фахівець називає медитацію. Вона так само рекомендує не використовувати смартфони перед сном через синього світла, який негативно впливає на серотонін (гормон щастя). Під час медитацій жінка намагається візуалізувати позитивне майбутнє. Також допоможуть прогулянки босоніж по траві, або плавання.

Для здоров'я і краси важливо стан хребта, тому Рейнольдс рекомендує регулярно займатися фізичними вправами на покращення постави. Крім того, протягом 15 років вона не використовує зволожуючого крему. Замість нього в хід йдуть гіалуронова кислота, алое вера, вівсяне молоко або масло ши.