Незвичайний вчинок Мессі викликав захват у мережі

Зірковий нападник ПСЖ Ліонель Мессі задовольнив незвичайне прохання голкіпера "Реймса" Предрага Райковіча після закінчення свого дебютного матчу в чемпіонаті Франції. Шестиразовий володар "Золотого м'яча" погодився сфотографуватися з сином сербського воротаря після фінального свистка, повідомляє Обозреватель.

Як тільки арбітр просигналізував про те, що час минув, Райковіч побіг у бік трибун, взяв на руки свою дитину та підійшов до аргентинцеві. Мессі без роздумів зробив спільний знімок із Райковіча-молодшим.

Син Райковіча і Мессі. Джерело: Instagram Ани Райковіч

Райковіч фотографує сина і Мессі. Джерело: Twitter Roy Nemer

Користувачі соціальних мереж не приховували свого захоплення від вчинку екснападника "Барселони". Вони відзначили його людяність і назвали людиною з народу.

"Дуже милий вчинок Мессі. Ще одна причина, через яку його називають найкращим гравцем усіх часів", "Коли малюк виросте, це фото буде стояти у нього в рамці. Яка спадщина", "Кріштіану Роналду так не вчинив би. У нього дуже багато гордості. Мессі – людина з народу" , – написали вони.

Мессі назвали найкращим гравцем усіх часів. Джерело: Twitter Goal.com

Користувачі спрогнозували, що ця фотографія буде вставлена в рамку. Джерело: Twitter Goal.com