В "СН" прокоментували можливість кадрових змін в Кабміні

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що більш конкретна інформація про можливі кадрові ротації в Кабінеті міністрів України з'явиться після початку чергової сесії Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вересень розставить все на свої місця, і очевидно, що будуть певні кадрові зміни ... Ймовірніше, що в другій половині вересня може бути якась конкретика" , - повідомила Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок.

Вона нагадала, що шоста сесія Верховної Ради почне роботу з 7 вересня, після чого у парламентарів з'явиться можливість обговорити питання кадрових ротацій в уряді на рівні профільних комітетів, а також на засіданні фракції "Слуга народу".

"Я не хочу говорити про прізвища, тому що зараз немає жодного поданої заяви про відставку, мається на увазі звільнення за власним бажанням, і не почалися консультації у фракції" , - уточнила Кравчук.

На питання про те, чи відповідає дійсності інформація, що колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко може стати радником глави МВС, Кравчук відповіла:

"Щодо завдань, я думаю, що це коректніше адресувати міністрові, радником якого він буде працювати. Я пана Антона бачила на святкуванні Дня Незалежності й так було видно, що він налаштований будь-яким чином бути притягнутим до роботи. І це правильно з точки зору спадкоємності: має бути нормальна передача справ між попереднім та чинним міністрами ".

Крім того, вона зазначила, що ймовірно, протягом першого пленарного тижня шостої сесії Рада зможе призначити нового керівника комітету з питань правоохоронної діяльності замість Дениса Монастирського, який став монстром внутрішніх справ.