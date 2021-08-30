В "СН" прокоментували можливість кадрових змін в Кабміні
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що більш конкретна інформація про можливі кадрові ротації в Кабінеті міністрів України з'явиться після початку чергової сесії Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вересень розставить все на свої місця, і очевидно, що будуть певні кадрові зміни ... Ймовірніше, що в другій половині вересня може бути якась конкретика", - повідомила Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок.
Вона нагадала, що шоста сесія Верховної Ради почне роботу з 7 вересня, після чого у парламентарів з'явиться можливість обговорити питання кадрових ротацій в уряді на рівні профільних комітетів, а також на засіданні фракції "Слуга народу".
"Я не хочу говорити про прізвища, тому що зараз немає жодного поданої заяви про відставку, мається на увазі звільнення за власним бажанням, і не почалися консультації у фракції", - уточнила Кравчук.
На питання про те, чи відповідає дійсності інформація, що колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко може стати радником глави МВС, Кравчук відповіла:
"Щодо завдань, я думаю, що це коректніше адресувати міністрові, радником якого він буде працювати. Я пана Антона бачила на святкуванні Дня Незалежності й так було видно, що він налаштований будь-яким чином бути притягнутим до роботи. І це правильно з точки зору спадкоємності: має бути нормальна передача справ між попереднім та чинним міністрами ".
Крім того, вона зазначила, що ймовірно, протягом першого пленарного тижня шостої сесії Рада зможе призначити нового керівника комітету з питань правоохоронної діяльності замість Дениса Монастирського, який став монстром внутрішніх справ.
"Я знаю цю людину, це хороший фахівець, він зараз працює заступником, це представник нашої фракції. Але знову-таки, коректніше, щоб про це говорив керівник фракції", - сказала Кравчук.