У Луганській області СБУ викрила посадовців великого хімічного підприємства на порушенні екологічного законодавства. Зловмисники тривалий час зливали небезпечні відходи у Сіверський Донець, повідомляє РБК-Украина.

"Впродовж тривалого часу виробництво «економило» на ремонті та модернізації очисних споруд і зливало тони небезпечних відходів у Сіверський Донець. А щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, посадовці занижували об’єми шкідливих викидів" , - відзначає пресслужба СБУ.

Згідно з результатами експертизи, рівень заліза у річці перевищує допустимий рівень у 15 разів, а азоту амонійного - у 5 разів.

Зазначається, що Сіверський Донець є не лише найбільшим магістральним каналом меліорації, але й збагачує питні горизонти низки міст.

Протиправні дії зловмисників призвели до збитків навколишньому середовищу на суму більше ніж 270 тисяч гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 Кримінального Кодексу України посадовцям загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

Автор: Сергій Пишкін