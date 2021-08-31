Ураган "Іда" вдарив по енергетиці США

Ураган «Іда» що обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, вдарив по енергетичній галузі США. Наслідки позначаться на економічному зростанні, але їх вплив має бути помірним. Оцінки розміру збитку поки не підвищуються, повідомляє "Лента.ру".

Згідно з оцінкою економістів, валовий внутрішній продукт (ВВП) країни виросте на 6,5 відсотка до кінця 2021 року. Головний економіст Moody's Analytics Марк Занді заявив, що наслідки «Іди» змусили його знизити прогноз зростання ВВП на частку відсотка. На його думку, ключовим впливом урагану на американську економіку стали ціни на енергоносії.

За словами Занді, через зупинку виробництва може відбутися короткочасний стрибок цін на бензин. У гіршому випадку до вересня «Іда» може додати від 10 до 20 центів до ціни галона (приблизно 3,78 літра) бензину, з чим погодився економіст Бостонського коледжу Брайан Бетьюн. Бетьюн попередив, що зростання цін може бути більш серйозним залежно від того, як довго триватиме зупинка виробництва, і чи є в інших регіонах запаси, які можна реалізувати. Він зазначив, що після хакерської атаки на найбільший трубопровід Colonial Pipeline в травні 2021 року в деяких штатах різко виросли ціни, так як на заправних станціях закінчився бензин.

Ураган «Іда» вдарив по нафтовидобувної галузі. Як показує урядова статистика, 95 відсотків видобутку нафти і газу в регіоні узбережжя Мексиканської затоки були зупинені, коли «Іда» дійшла до берега. При цьому на цінах на нафту це практично не позначилося - в ході торгів спостерігалося падіння всього на 1,2 відсотка до 67,91 долара за барель.

«Багато заводів були захищені від ураганів, але збої в роботі все ще дуже ймовірні через повені, перебої в подачі електроенергії і переміщення персоналу", - говорять аналітики S&P Global Platts.

Ураган «Іда» обрушився на узбережжя Мексиканської затоки 29 серпня, швидкість вітру досягла 58 метрів в секунду. В результаті понад мільйон жителів штату Луїзіана залишилися без світла, а річка Міссісіпі змінила свій напрямок. Незважаючи на руйнування, які приніс ураган «Іда», економісти дають позитивні прогнози щодо відновлення від його наслідків, заявляючи, що втрати можуть бути усунені в останньому кварталі 2021 року.