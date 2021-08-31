"Київстар" прискорив розвиток 4G і заявив про збільшення бази абонентів

Телеком-оператор Київстар зосередився на розвиткові технології 4G/LTE по всій Україні та впровадженню цифрових продуктів. Це допомогло залучити до компанії нових клієнтів, сприяло збільшенню використання послуг та позитивно вплинуло на ключові фінансові показники діяльності у 2 кв 2021, повідомляє Обозреватель.

Київстар у 2 кв 2021 продовжив розвивати цифрові сервіси на базі хмарних технологій та Big Data. Серед таких – послуга Microsoft Azure Stack, хмарне рішення, яке дає можливість клієнтам швидко переводити бізнес процеси компаній у дистанційний режим роботи. У 2 кв 2021 доходи від послуг на базі Big Data і хмарних рішень зросли в 4 рази в порівнянні з 2 кв 2020.

Абоненти частіше користувались системою онлайн-обслуговування "Мій Київстар", яка стала більш зручною. За рік кількість таких користувачів збільшилась на 91%. Кількість абонентів послуги онлайн телебачення "Київстар ТБ" досягла 426 тисяч, усього за півтора року з часу запуску сервісу.

Кількість абонентів, які користуються мобільним інтернетом, збільшилась у 2 кв 2021 на 9,2% у порівнянні з 2 кв 2020, при цьому майже 60% користуються послугами в мережі 4G. За рік кількість абонентів 4G зросла на 32,2% до 10,3 млн. Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку Київстар складає 25,9 млн, що на 2,1% більше ніж у 2 кв 2020.

У 2 кв 2021 використання дата трафіку в розрахунку на одного абонента зросло на 23,6% до 6,2 ГБ. Тоді як використання голосового трафіку на одного абонента (MoU) зменшилось на 3,3%. Завдяки збільшенню кількості абонентів і зростанню використання цифрових послуг середній дохід в розрахунку на одного абонента (ARPU) збільшився в порівнянні з 2 кв 2020 на 16,4%.

Абонентська база послуги "Домашній інтернет" збільшилась на 11,5% у порівнянні з 2 кв 2020 і досягла 1,16 млн користувачів. Показник ARPU послуги "Домашній інтернет" зріс на 2,9%. Нагадаємо, що клієнти послуги "Домашній інтернет" отримують переваги користування послугами фіксованого, мобільного зв’язку і телебачення за єдиним рахунком.

Загальний дохід компанії у 2 кв.2021 збільшився на 18,1%, у порівнянні з 2 кв 2020. При цьому доходи від послуги мобільної передачі даних зросли на 25,3% завдяки збільшенню кількості абонентів і росту споживання.

Капітальні витрати Київстар у першому півріччі 2021 року склали 2,539 млрд грн. Ці кошти в основному були спрямовані на будівництво мереж 4G вздовж автодоріг та в сільській місцевості, а також покращення якості послуг. Доступ до мережі 4G Київстар наразі є на території, де живуть і працюють майже 89% громадян України. Нагадаємо, що у першому півріччі 2021 Київстар відзначено як оператора з найвищою середньою швидкістю мобільного інтернету і найбільшим покриттям за результатами тестів Speedtest.

З метою покращити обслуговування абонентів у 1 півріччі 2021 року телеком оператор здійснив IT модернізацію інформаційних систем, запровадивши нове технологічне рішення від компанії Ericsson.

У першому півріччі 2021 Київстар перерахував до державного бюджету 4,9 млрд грн податків та інших платежів, залишаючись найбільшим платником податків серед компаній телеком-ринку України.

Ключові показники діяльності Київстар у 2 кв.2021 у порівнянні з 2 кв.2020