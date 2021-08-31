В Естонії обрали нового президента

Парламент Естонії на позачерговій сесії у вівторок закритим голосуванням обрав президентом республіки директора Національного музею Естонії Алара Каріса, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його кандидатуру проголосували 72 депутатів з 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

Вперше за 30 років президент Естонії був обраний на безальтернативній основі.

Каріса обрано в ході другого туру голосування. В ході першого туру в понеділок за нього проголосували 63 депутати зі 101. Для обрання йому необхідно було набрати не менше 68 голосів.

Кандидатуру Каріса висунули обидві керівні партії: Центру та Реформ, у яких на двох 59 депутатів у парламенті. У вівторок більшість від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) перед другим туром голосування заявили, що підтримають кандидата.

Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом розвитку, а також колишнім ректором Естонського університету природничих наук (2003-2007) і Тартуського університету (2007-2012). З 2013 року працював держконтролером, у 2017 році очолив Естонський національний музей.

Його дружина Сірьє Каріс є директором Тартуського міського музею. У них двоє синів і дочка.