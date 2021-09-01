Туреччина побудує свій "Пентагон" у формі півмісяця

Влада Туреччини зібралася побудувати власний "Пентагон" : військово-адміністративний комплекс в півтора раза більше, ніж американський Міністерства оборони у Вашингтоні, зроблений у формі півмісяця, повідомляє Лента.Ру.

"Тут ми спорудимо будівництво, яка буде вселяти жах в наших ворогів і впевненість в наших друзів", - оголосив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган на церемонії закладки першого каменю.

Повідомляється, що площа комплексу складе більше ніж 8,8 мільйона квадратних метрів - для порівняння, площа американського Пентагону становить близько 6 мільйонів квадратних метрів. Комплекс вмістить до 15 тисяч співробітників.

У центрі композиції - будівля у формі зірки, яка буде використовуватися під виставки, і ще одна - у формі півмісяця, в якому будуть проходити церемонії. Таким чином комплекс повторює символ на прапорі турецької держави та інших мусульманських країн.

В останні місяці в ЗМІ все частіше говорять про плани Анкари створити об'єднану тюркську армію разом з Азербайджаном. У Туреччині ці повідомлення спростовують.