Вчені назвали продукт, якій захищає від хвороби Альцгеймера

Група американських і індійських вчених провела дослідження і з'ясувала, що природне з'єднання фенхол, яке міститься в листі базиліка, може допомогти захистити мозок від хвороби Альцгеймера, повідомляє Лента.Ру.

У статті уточнюється, що фенхол здатний знижувати рівень нейротоксичності мозку. Дослідники підкреслили, що лікувальний ефект пряної трави обумовлений механізмами, які впливають на мікробіом кишечника.

Фахівцями було вивчено взаємодію на молекулярному рівні між мозком і кишечником. Вчені спробували визначити, як це може вплинути на здоров'я мозку і зниження когнітивних здібностей. Результати опубліковані на порталі Science Daily.

Після аналізу 144 тисяч природних сполук дослідниками було виявлено, що фенхол, з'єднання рослинного походження, що додає базиліку його ароматний запах, найкраще стимулює певний рецептор. Це в свою чергу перешкоджає накопиченню токсичних бета-амілоїдних з'єднань в мозку.