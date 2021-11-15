Суцільна небезпека: яким знакам Зодіаку краще залишитися вдома на Новий Рік

Український астролог Влад Росс в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів, яким знакам Зодіаку краще залишитися вдома в новорічну ніч, повідомляє УНІАН.

Стрілець

Не дуже хороша ситуація на Новий 2022 рік може скластися у Стрільців. Їм краще сидіти вдома і не надто захоплюватися спиртними напоями. Також їм не можна летіти закордон, оскільки можуть бути нещасні випадки і дорожньо-транспортні пригоди.

Близнюки

На думку Влада Росса, у Близнюків також складна ситуація. Їм взагалі не дуже щастить. Мало того, що в цілому рік у них не дуже хороший, так ще й зустріти його нормально не можна. На Новий рік їм не можна вплутуватися в конфлікти, інакше все може закінчитися бійкою. Тому святкування їм краще влаштувати в домашній обстановці.