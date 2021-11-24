МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України в 2021 р. до 3,2%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3,2% порівняно з 3,5% в жовтневому прогнозі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

По це свідчить оприлюднений в середу меморандум України з Фондом.

Згідно з ним, МВФ залишив без змін очікування зростання економіки України в 2022 році на рівні 3,6%, в 2023-му – 3,4%.

Хоча в жовтневому прогнозі Фонд оцінював дефіцит поточного рахунку України на рівні 0,7% ВВП, а наступного – 2,4% ВВП, меморандум передбачає прогноз нульового балансу поточного рахунку в 2021 році з подальшим переходом у дефіцит поточного рахунку до 2,7% ВВП в 2022-му і 3,2% ВВП в 2023-му, зазначено в документі.

Водночас прогноз передбачає надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на рівні 3,3% ВВП цьогоріч, 2,4% ВВП – наступного року і 2,5% - в 2023-му.

Як повідомлялося, в 2020 році українська економіка впала на 4% за середньорічної інфляції 2,7%. У 2021-му Міністерство економіки очікує зростання на 4,1% ВВП.

У жовтні НБУ погіршив оцінку зростання ВВП у 2021 році з 3,8% до 3,1%, в 2022-му - до 3,8% з 4%. Водночас заступник голови НБУ допустив, що з урахуванням даних Держстату за третій квартал 2021 року зростання ВВП України в 2021 році може виявитися нижче прогнозованих центробанком 3,1%.