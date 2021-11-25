Авіація США відпрацювала завдання ядерного удару

Американські винищувачі F-15E здійснили навчальне бомбометання із застосуванням неозброєних ядерних авіабомб у штаті Невада, заявили ВПС США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У рамках навчань ВПС США винищувачі F-15E Strike Eagle з неозброєними тактичними авіабомбами B61-3 та B61-4 підіймалися з авіабази Нелліс у Неваді для проведення бомбометання. Бомбометання було проведено на полігоні Тонопа в штаті Невада на початку осені "з метою перевірки можливостей F-15E щодо доставки до цілі тактичної ядерної зброї серії B61", йдеться у заяві.

Раніше Національне управління ядерної безпеки США повідомило, що незабаром планує розпочати серійне виробництво нової тактичної ядерної авіабомби B61-12. Передбачається, що вже у 2022 році вони надійдуть на заміну застарілим варіантам цієї авіабомби (В61-3 та В61-4) на американські склади на континентальній частині США та Європи.

За наявними даними, авіабомби B61-12 (з потужністю 0,3, 1,5, 10 або 50 кілотонн), зокрема, будуть розміщені у підземних складах на авіабазах у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині, які знаходяться під контролем американських військових.

За різними оцінками, на європейському театрі військових дій США мають від 100 до 150 ядерних авіабомб для застосування тактичною авіацією. Вони призначені для оснащення тактичних винищувачів-бомбардувальників F-35А, F-15E та F-16C/D, F/A-18 та Tornado ВПС США та інших країн-членів НАТО.

Особливість нової авіабомби, яка прийде на зміну старої моделі, полягає у хвостовому оперенні. Воно робить бомбу керованою і точнішою, що дозволяє не спускати її з парашутом, а скидати з літака, що летить на великій висоті, після чого бомба автономно планує у бік цілі багато кілометрів, у разі потреби "підрулюючи" до неї.