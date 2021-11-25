Названо найнебезпечніший час доби для водіїв

За даними МВС, ймовірність потрапити до ДТП змінюється залежно від дня тижня та доби, повідомляє Автогид.

Експерти зазначають, що найнебезпечніше їздити на дорогах України у п'ятницю з 17:00 до 20:00. Оскільки саме в такий час за кермо сідають втомлені та нетверезі водії.

Найменша кількість ДТП зафіксована вночі. Найнебезпечнішим інтервалом вважається час з 1:00 до 7:00.

За 2021 рік в Україні було зафіксовано 154 480 ДТП, що на 13,9 відсотка більше за минулорічний показник. Але кількість ДТП із постраждалими цього року зменшилась на 6 відсотків – до 20 300.