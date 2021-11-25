Зеленський проведе прес-марафон, присвячений "екватору його каденції"

У п'ятницю, 26 листопада, відбудеться прес-марафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений "екватору його каденції", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прес-марафон "30 запитань президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

"У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", - зазначено в повідомленні.

В Офісі президента додали, що " відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої буде висвітлено різні актуальні та суспільно важливі тем и".

Зокрема, порушуватимуться теми проведення реформ в Україні, ситуація на Донбасі, енергетична безпека, питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо.

"Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань", - ідеться в анонсі.

Захід транслюватиметься на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента та провідних українських телеканалах.