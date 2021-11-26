МВФ підрахував втрати України після запуску "СП-2"

Запуск газопроводу "Північний потік - 2", як очікується, призведе до скорочення доходів України від транзиту газу приблизно на $1,2 млрд на рік до 2024 року, допоки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит. Така оцінка Міжнародного валютного фонду міститься в матеріалах першого перегляду програми stand by для України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За останні п'ять років Україна отримувала в середньому трохи більше ніж $2,5 млрд на рік в обмін на надання своїх газопроводів "Газпрому". Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менша, ніж у попередні роки" , – вказали експерти Фонду.

"Після введення в експлуатацію "Північного потоку - 2" обсяг газу, що проходить через Україну, може ще більше знизитися, і доходи України від транзиту прогнозуються на рівні близько $1,2 млрд на рік" , - додали вони, нагадавши, що поточний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" спливає 2024 року.

Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та новим оператором ВДТСУ, а також міжоператорську угоду між ВДГСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.

Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що у добовому обчисленні становить 178 млн. куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Україна у жовтні цього року запропонувала Європі додатковий транзит понад існуючі контрактні 40 млрд куб. м за "спеціальними умовами": додаткова транзитна потужність обсягом до 55 млрд куб. м може бути надана зі знижкою до 50% від існуючого тарифу в контракті між "Нафтогазом" та "Газпромом".