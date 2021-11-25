У США оцінили ймовірність екстрадиції Коломойського

Американський аналітик Кейсі Мішель вважає, що Ігор Коломойський найближчим часом не залишить межі України, що ускладнить його екстрадицію до США, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Він зробив заяву під час презентації своєї книги в ефірі американського дослідницького центру Atlantic Council.

"Очевидно, якщо Коломойський найме кваліфікованих юристів, вони навряд чи рекомендують йому летіти до Відня найближчим часом" , - заявив Кейсі Мішель на питання про можливість видачі олігарха в США.

Він також прокоментував в інтерв'ю Atlantic Council причини вибору Коломойського та частково президента України в якості об'єкта свого розслідування.

За словами автора, Коломойський є найбільшим власником нерухомості в Клівленді штату Огайо, що є дуже нетиповим вибором місця інвестування для "сумнівного капіталу" з пострадянських країн.