В Одесі військові збили новенький поліцейський коптер за 1,5 мільйона

Одеські поліцейські втратили новенький мультикоптер DJI Matrice 300 RTK, який придбали зовсім недавно, наприкінці жовтня, майже за 1,5 млн грн, повідомляє Думська.

Інцидент стався вчора під час антитерористичних навчань на околиці міста, розповіли редакції джерела у правоохоронних органах.

Поліцейські вирішили випробувати дрон та запросили для запуску фахівців із Києва. При цьому місце для пробного польоту вони вибрали невдало, біля армійських складів із пальним. Вже за десять хвилин після пуску апарат раптом перестав виходити на зв'язок.

Поки невдахи «авіатори» шукали коптер, від військових до ГУНП надійшов сигнал про невпізнаний літальний об'єкт, що майорить над складами.

Поліцейські, які не знають про екзерсиси колег, вирішили підключитися до полювання за можливим повітряним шпигуном. І навіть оголосили премію дві тисячі гривень за приземлений апарат.

Однак на той час військові вже впоралися із завданням самостійно. Ситуація, знаєте, напружена, шпигун — не шпигун… Сказано – зроблено, прилад просто прострілили влучною чергою з автомата Калашнікова.

Невдовзі знайшлися й дроноводи – військові видали їм останки пристрою.

До речі, дивним збігом обставин голова ГУНП в Одеській області генерал поліції третього рангу Микола Семенишин відучора пішов у чергову відпустку.

Розмір збитого дрона по діагоналі – майже 90 см, максимальна злітна маса – 9 кг, максимальна швидкість – 23 м/с, максимальна висота польоту – 5 км над рівнем моря, максимальний час польоту – 55 хвилин.

Пристрій був оснащений супутниковою системою позиціонування, системою інфрачервоних датчиків, тепловізором, зумом камерою, камерою з ширококутним об'єктивом і лазерним далекоміром.

У магазинах такі пристрої коштують від 600 до 900 тисяч гривень, залежно від комплектації. Поліцейські витратили на нього 1 млн. 454 тис. грн.