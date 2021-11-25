Мігранти з Іраку та Афганістану підняли бунт у Польщі

Нелегальні мігранти підняли бунт в центрі для іноземців у Польщі, повідомляє Лента.Ру.

За даними польських ЗМІ, сотні нелегалів у Венджині вийшли на майданчик перед будівлею центру, почали псувати обладнання та бити шибки. При цьому мігранти вигукували «Свободу» та кричали, що метою їхнього прибуття до Європи є Німеччина.

Прес-секретар Прикордонної варти Польщі Ганна Михальська також розповіла, що нелегали намагалися форсувати огородження, проте там стоять подвійні чи потрійні огорожі, тож ситуація перебуває під контролем. Наразі тривають переговори з іноземцями, щоб їх заспокоїти, але це нелегко через їхній темперамент, у свою чергу, наголосила прес-секретар Надбужанського відділу Прикордонної варти Іоанна Конечняк.

Зазначається, що всього в центрі утримуються 604 іноземці, серед яких більшість становлять чоловіки з Іраку та Афганістану.