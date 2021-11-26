Ціни на каву по всьому світу досягли 10-річного максимуму

Станом на середину листопада ціна кави на біржі злетіла до максимальної за останні 10 років позначки. Причинами ринок назвав небувалі заморозки на кавових плантаціях у Бразилії, а також логістика, що багаторазово подорожчала, повідомляє UBR.

Незважаючи на наявність достатнього обсягу зібраного цього року врожаю, експерти прогнозують, що у ціні кава особливо не впаде.

"У зв'язку з дефіцитом бразильської кави виник ажіотаж на каву інших країн-виробників, і весь ринок пішов у зріст", - коментує директор компанії Foundation Cofee Roasters Тимур Козонов.

Ціна кави на біржі у розрізі 2018-2021 років﻿

Також, за словами експерта, за 2020-2021 роки помітно зросла і вартість міжнародної доставки: якщо раніше ціна за контейнер становила $2000, то зараз $18000. Це призводить до сильного подорожчання продукту поверх біржової ціни, що злетіла.

Він не заперечує, що заморозки у Бразилії, яка є найбільшим постачальником кави у світі, справді могли виступити поштовхом до такого зростання. Проте цьогорічний урожай був зібраний, і він більший за середній, тому кліматична ситуація в регіоні якщо й зіпсує плоди, то вже, швидше за все, наступного року.

"Такі повідомлення змушують задуматися про реальні причини небувалого зростання на біржі, проте ми на це вплинути ніяк не можемо. Найближчі кілька місяців зростання однозначно продовжиться, а ось із лютого, коли азіатські країни почнуть давати інформацію про фактичні збори врожаю, можна буде сподіватися на зворотний тренд" , - каже Козонов.

Однак ціна, за його прогнозами, навряд чи сильно відкотиться. Оскільки саме біржа є індексом між попитом та пропозицією. І поки є попит – ціна триматиметься.

Питання залишається до біржі, адже хоча на ринку і є достатня кількість альтернативних Бразилії країн-виробників кави, але ціни на торгах досі не падають. Деякі експерти впевнені, що такий стрибок спричинений спекуляціями, однак жодних конкретних доказів у них немає.

За словами директора Foundation Cofee Roasters, ціни на біржі зростають приблизно з червня, підвищення цін на смажену каву пішло з вересня-жовтня, отже, "чашка" у роздробі дорожчатиме в листопаді-січні. Виросте ціна незначно, але підстебнути її можуть газ, вода, електрика, стаканчики, цукор, продукти та ін., що постійно дорожчають.