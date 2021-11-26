Fitch очікує виділення МВФ тільки частини коштів Україні у 2022 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що МВФ виділить Україні в 2022 році тільки частину коштів з 2,2 млрд доларів. Отриманню всієї суми будуть перешкоджати проблеми з реалізацією програми Stand-By, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Базовий сценарій Fitch передбачає часткове виділення решти 2,2 млрд доларів коштів SBA в наступному році", - йдеться в огляді агентства.

При цьому аналітики Fitch Ratings очікують фінансування інших міжнародних фінансових інститутів і доступ України до ринків єврооблігацій.

"Виконання решти вимог SBA багато в чому залежить від здатності президента Зеленського отримати парламентську підтримку свого законодавчого порядку денного" , - йдеться в огляді.

У Fitch Ratings відзначають, що незважаючи на прийняття в цьому році антиолігархічних заходів і заходів щодо судової системи і корупції, повільне завершення першого огляду програми SBA з МВФ підкреслює проблеми, що стоять перед президентом, в тому числі через несподівані зміни в роботі Конституційного Суду.

"Ризики реалізації політики частково виникають з впливу олігархів, проросійських сил і судової системи" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада розраховує на кілька траншів МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені в проект держбюджету.