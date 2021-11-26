В Одесі евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування
Міжнародний аеропорт "Одеси" евакуювали через повідомлення про мінування. На місці працюють вибухотехніки та кінологи, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування Міжнародного аеропорту "Одеса". З метою перевірки зазначеної інформації туди направлені слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні поліції Одеської області.
З будівлі аеропорту евакуювали пасажирів і персонал.
Нагадаємо, в листопаді вже "мінували" одеський аеропорт, тоді повідомлення не підтвердилося.