В Одесі евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування

Міжнародний аеропорт "Одеси" евакуювали через повідомлення про мінування. На місці працюють вибухотехніки та кінологи, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування Міжнародного аеропорту "Одеса". З метою перевірки зазначеної інформації туди направлені слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи" , - йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

З будівлі аеропорту евакуювали пасажирів і персонал.

Нагадаємо, в листопаді вже "мінували" одеський аеропорт, тоді повідомлення не підтвердилося.