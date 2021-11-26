Гостей Олімпіади 2024 року зустрічатимуть лiтаючi таксі

У Парижі гості Олімпіади 2024 року зможуть пересуватися повітрям між двома аеропортами французької столиці, повідомляє 3Dnews.

За інформацією Bloomberg, французька влада зараз опрацьовує питання організації двох повітряних маршрутів для переміщення туристів між двома аеропортами в передмісті Парижа, а також двома іншими районами за межами французької столиці. Очевидно, дистанція, яку літальні апарати переміщатимуть пасажирів, вимірюватиметься десятком–другим кілометрів.

До участі у проекті вже залучено компанії Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace Group, Lilium та Joby Aviation. Влада Франції передбачила спеціальний випробувальний майданчик у передмісті Парижа, який використовуватиметься для відбору транспортних засобів, придатних для перельотів у 2024 році.

Випробувачі зосередяться на вимірюваннях рівня шуму та вібрації літальних апаратів, технічному обслуговуванні та зарядці тягових батарей, а також інтеграції в існуючу систему безпеки польотів, яку використовують французькі аеропорти.

У Японії вже 2025 року планується запустити комерційний сервіс повітряних пасажирських перевезень із використанням електрольотів. Європейські регулятори відповідну законодавчу базу обіцяли підготувати якраз до 2024 року, коли таксі почнуть функціонувати в Парижі. У великих містах Південної Кореї подібні транспортні засоби почнуть працювати 2025 року. Компанія Hyundai Motor до наступної п'ятирічки розраховує не тільки налагодити випуск електричних літальних апаратів, а й перетворити цей бізнес на одне з основних джерел свого доходу. За задумом корейської компанії, згодом літальні апарати обходитимуться без пілота, збільшивши тим самим своє корисне навантаження.