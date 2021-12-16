Mercedes опублікував перший тизер концепт-кара Vision EQXX

Mercedes-Benz опублікував перший офіційний тизер електричного концепт-кара Vision EQXX. Німецький автовиробник називає його машиною з ідеальною аеродинамікою. Прем'єра машини відбудеться 3 січня, повідомляє РБК-Україна.

Vision EQXX силуетом схожий на концепт Mercedes-Benz Concept IAA 2015 року. Головний операційний директор Mercedes Маркус Шафер повідомив, що у прототипу буде величезний запас ходу – понад 1000 км.відомо, що машина отримає виключно електричну трансмісію, але інших технічних подробиць про новинку не повідомляється.

Зверху-концепт 2015 року, знизу - силует нового електромобіля.

Mercedes-Benz називає Vision EQXX програмним дослідницьким прототипом, який повинен підкреслювати прагнення компанії стати провідним брендом в області електрифікації світового автопрому.

В компанії зазначають, що майбутній концепт отримає найнижчий коефіцієнт аеродинамічного опору за всю історію компанії. Новинку вдалося створити в рекордно стислі терміни завдяки широкому впровадженню багатофункціональних команд розробників.

Скоріш за все Mercedes-Benz продовжить тизерну кампанію перед світовою прем'єрою концепта, яка відбудеться 3 січня 2022 року на цифровій платформі Mercedes me. Прототип електромобіля покажуть публіці на виставці CES 2022 в Лас-Вегасі з 5 по 8 січня.