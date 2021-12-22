ЗСУ замовили бронеавтомобілі КрАЗ "Кугуар"

Інформація про закупівлю в ЗСУ двох бронеавтомобілів КрАЗ "Кугуар" з'явилася у звітності державних публічних закупівель. За офіційною інформацією, ціна одного бронеавтомобіля-близько 7,5 млн грн, повідомляє Автоцентр.

КрАЗ "Кугуар" виробляється Кременчуцьким автозаводом за Ліцензією Канадсько-еміратської компанії Streit Group. Прем'єра новинки відбулася в серпні 2014 року в рамках параду в Києві. У тому ж році Національна гвардія придбала два десятки таких автомобілів, через деякий час ще 47 одиниць техніки надійшло в розпорядження Держприкордонслужби.

Армійська машина створена на базі перевіреного часом пікапа Toyota Land Cruiser 79. Під броньованим капотом встановлений бензиновий 4,0-літровий двигун потужністю 218 к.с. в поєднанні з 5-ст. МКП, або 4,5-літровий турбодизель на 232 сили і 6-діапазонний "автомат". При довжині 5352 мм салон машини розрахований на 8 осіб. Мінімальний дорожній просвіт становить 300 мм.

Кузов бронеавтомобіля відповідає класу балістичного захисту CEN Level BR6 і здатний витримати кулі калібру 7,62х51 мм з дистанції 10 м.на броньованому КрАЗі також встановлюються шини з технологією RunFlat.