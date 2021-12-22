Boeing та Airbus просять Білий дім перенести запуск 5G

Одні з найбільших у світі виробників комерційних літаків Boeing та Airbus надіслали листа до Білого дому з проханням перенести запуск мобільного зв'язку 5G в США. Це, нібито, може перешкоджати роботі рейсів в майбутньому, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Генеральний директор Boeing Девід Калхун і генеральний директор Airbus Americas Джеффрі Кніттель звернулися до міністра транспорту Пітера Буттіджеджа з проханням перенести запуск 5G, який запланований на 5 січня.

За їх словами, запуск новітнього мобільного зв’язку може негативно вплинути на роботу радіолокаційних висотомірів, які застосовуються під час необхідності безпечної посадки при поганій видимості. Це, зі свого боку, може спровокувати сотні тисяч випадків затримок рейсів й змін маршрутів лише за один рік.

Водночас генеральні директори заявили про розробку плану щодо обмеження потужності 5G поблизу територій аеропортів й закликали адміністрацію Байдена співпрацювати разом з ними.

Цього ж місяця Федеральне управління цивільної авіації оголосило про заборону пілотам використовувати автопосадку й інші системи польоту на малих висотах, де сигнали 5G можуть заважати роботі бортових приладів.