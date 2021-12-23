Швеція посилила правила в'їзду до країни

Влада Швеції посилила умови в'їзду в країну. Тепер тести мають робити усі туристи, незалежно від вакцинації. У країні погіршується COVID-ситуація, повідомляє Корреспондент.

Згідно з інформацією The Local, нові правила почнуть діяти із 28 грудня. У країну не пускатимуть туристів, які не нададуть негативного тесту на COVID-19. Його мають зробити не раніше ніж за 48 годин до в'їзду. Також це правило стосуватиметься і до дітей віком від 12 років.

"Країна, звідки приїжджає турист, не має значення - скандинавські країни, Євросоюз або інші країни світу - всі мають надати негативний тест" , - сказано в повідомленні.

Водночас прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон зазначила, що вимога тесту не поширюватиметься на громадян Швеції та іноземців, які проживають у країні.

Також The Guardian повідомив, що ковід-обмеження будуть жорсткішими і в самій країні. Відтепер у Швеції закликатимуть усіх співробітників до дистанційної роботи, якщо це можливо. Також нові правила обмежать кількість відвідувачів у барах та ресторанах до кількості сидячих місць. Те саме стосується і великих громадських заходів.

За словами прем'єра, після виявлення нового штаму Омікрон - уряд змушений запроваджувати нові обмеження, оскільки країна опинилася в "новій ситуації".