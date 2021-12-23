Як заснути за 10, 60 та 120 секунд і що робити при безсонні. Перевірені методи

При нервовому напруженні та стресі організму зазвичай важко "перемкнутися" на відпочинок, тому він витрачає багато часу на те, щоб заснути. Проте вчені знайшли дієві способи, як суттєво прискорити наближення сну всього за 10, 60 та 120 секунд, повідомляє Обозреватель.

Фахівці наголошують, що для освоєння цих методів може знадобитися час і тренування, проте в майбутньому проблем з засинанням більше не виникне.

Перед тим, як спробувати на собі один з перерахованих лайфхаків потрібно переконатися, що атмосфера в кімнаті заохочує до відпочинку. Експерти радять не їсти перед сном, прийняти теплий душ, провітрити кімнату та відкласти телефон. Також на фоні не повинні працювати телевізор, ноутбук та інші джерела шуму.

Щоб заснути за 10 секунд, вчені радять звернутися до "військового методу", який використовують в армії США. Він полягає в тому, що потрібно зробити глибокий вдих протягом 4-10 секунд і злегка напружити м'язи обличчя, язика, щелепи та м'язи навколо очей.

Після цього необхідно знову зробити глибокий вдих, але вже різко розслабити перераховані вище м'язи.

Для того, щоб заснути за 60 секунд використовують спеціальну дихальну техніку 4-7-8. Її суть полягає в наступному: потрібно підняти язик до піднебіння і на кожному видиху злегка відкривати рот, щоб утворився свистячий звук. На видиху потрібно порахувати до 4 і затримати дихання на 7 секунд, після чого спокійно видихати упродовж 8 секунд.

Цю маніпуляцію рекомендують практикувати до тих пір, поки тіло не почне повторювати її бездумно.

Можна також спробувати прогресивне розслаблення м'язів. На протязі 60 секунд експерти радять напружувати та розслабляти різні частини свого тіла (обличчя, руки, ноги, плечі і тд), щоб в кінцевому результаті відчути повне розслаблення м'язів.

Якщо в розпорядженні перед сном є аж 120 секунд, можна спробувати один з двох способів поринути в світ дрьоми.

Перший парадоксальний лайфхак підійде людям які страждають на надмірну тривожність. Він Упродовж в тому, щоб наказувати собі не спати спеціально. Справа в тому, що для тих, хто страждає безсонням, спроба заснути може підвищити тривожність щодо продуктивності.

Інший метод підійде людям з добре розвиненою фантазією. Їм рекомендують зосередитися на спокійному місці, уявити себе там, візуалізувати предмети, запахи і навіть свої емоції. Це може бути тихий ліс, водоспад чи шум моря.