Франція відмовилася від Merck через низьку ефективність COVID-препарату

У Франції вирішили відмовитися від закупівлі таблеток від коронавірусу "Молнупіравір", розроблених компанією Merck. За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, причиною стала їхня низька ефективність, повідомляє Обозреватель.

У підсумку країна розірвала вже підписаний контракт на постачання ліків, передають французькі медіа. Цікаво, що цей препарат планує закуповувати Україна.

Французькі представники охорони здоров'я посилаються на останні дані випробувань. Ті показали, що "Молнупіравір" на 30% знижує госпіталізацію й смерть у разі COVID-19 серед людей із груп ризику.

Тоді як раніше в компанії-виробнику Merck стверджували, що ефективність препарату значно вища – 50%.

Через це Франція розірвала контракт на 50 тисяч курсів таблеток "Молнупіравіру". Водночас Веран наголосив, що країна розраховує закупити ліки американської компанії Pfizer, ефективність яких заявляється на рівні 90%.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду на закупівлю 300 тис. курсів "Молнупіравіру". Таблетки мають застосовувати для лікування коронавірусу в перші дні захворювання. Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що ліки від Merck дозволяють запобігти розмноженню вірусу в організмі людини та знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.