Газпром заморозив постачання газу через Польщу

Додаткова сесія аукціону на бронювання потужностей газопроводу Ямал-Європа, що проходить через Польщу, закінчилася безрезультатно. "Газпром", як і на основній сесії, не став брати участь у торгах на 23 грудня, свідчать дані на GSA Platform, повідомляє Лента.Ру.

Постачання газу з Росії до Німеччини цим маршрутом не йдуть уже третій день поспіль. Транзит заморожений на тлі рекордно високих цін на біржах у Європі, останніми днями вони вийшли за межі двох тисяч доларів за тисячу кубометрів.

До середини минулого тижня «Газпром» щодня бронював по 31,4 мільйона кубометрів із доступних 89,1 мільйона кубометрів. У п'ятницю, 17 грудня, прокачування скоротилося до 27 мільйонів, у суботу - до 5,2 мільйона, а в неділю - до 4,2 мільйона. У понеділок, останній день постачання, транзит склав 3,8 мільйона кубометрів.

До цього російська компанія не стала бронювати потужності газопроводу Ямал-Європа на грудень, щоб використовувати їх тільки на основі щоденного бронювання. При цьому представники Газпрому вказують, що виконують контракти.

У вівторок, 21 грудня, вартість ф'ючерсів на газ у Європі вперше в історії досягла 2190 доларів за тисячу кубометрів. На цьому фоні український Нафтогаз подав скаргу на Газпром до Євросоюзу. На думку компанії, російський монополіст різко зменшив продаж газу на європейському спотовому ринку та обмежує можливості інших компаній постачати до регіону додаткові обсяги газу.