Ford Mustang Mach-E оновився і став далекобійним

Ford Mustang Mach-E переступив у новий, 2022 модельний рік: для моделі підготували оновлення, а саме збільшили запас ходу на одній зарядці – збільшення склало від 1,0 до 7,3 відсотка залежно від ємності акумулятора та модифікації, повідомляє Autoconsulting.

У відсотковому відношенні більше за інших «виграла» одна з молодших версій Select SR RWD, яка тепер проїжджає без підзарядки майже 400 кілометрів замість колишніх 370. Ще однією новацією стала поява виконання California Route 1 ER AWD із запасом ходу 502 кілометри.

Наростити запас ходу електрокара вдалося за рахунок збільшення використовуваної ємності батареї без внесення змін до конструкції. Наприклад, на версію Standard Range встановлюється акумулятор ємністю 75,7 кіловат-години, при цьому насамперед використовувати можна було лише 68 кіловат-годин, а тепер цю планку підняли до 70 кіловат-годин. Те саме сталося і з Mustang Mach-E Extended Range: при номінальній ємності акумулятора в 98,8 кіловат-години використовується 91 кіловат-година замість колишніх 88.

За даними автовиробника, тепер Ford Mustang Mach-E в залежності від версії проїжджає без підзарядки 360-505 км проти 338-483 км раніше. Розрахунок проводився за прийнятим у США циклом EPA, але виміри проводили фахівці Ford, а не незалежні експерти.

Паспортні дані не змінилися лише у двох модифікацій Ford Mustang Mach-E, GT і GT Performance: як і раніше їх запас ходу становить 434 і 418 кілометрів відповідно.