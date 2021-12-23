Apple поділилася 10 корисними порадами для власників iPhone
Компанія Apple опублікувала новий відеоролик, що демонструє 10 корисних порад та трюків для iPhone. Вони знадобляться недосвідченим користувачам смартфона, повідомляє УНІАН.
Але їх, звісно, набагато більше.
- Якщо ви випадково ввели неправильну цифру у програмі "Калькулятор", скиньте ліворуч або праворуч по екрану у верхній частині.
- Починаючи з iOS 15, будь-який цікавий контент можна швидко закріпити в "Повідомленнях": просто натисніть та утримуйте контент у ланцюжку повідомлень, а потім виберіть у контекстному меню пункт "Закріпити".
- Щоб скласти віджети в стопку на головному екрані, натисніть і утримуйте порожню область на екрані "Додому", доки програми не почнуть похитуватися, а потім перетягніть віджет поверх іншого віджету.
- Щоб вибрати кілька фотографій для надсилання в інші програми, натисніть і утримуйте один з об'єктів, трохи перетягніть його, а потім продовжуйте утримувати його, натискаючи додаткові об'єкти іншим пальцем. Перейдіть на іншу програму, утримуючи стопку, а потім відпустіть її.
- Щоб створити заміну тексту, наприклад "(с)" на "©", перейдіть до "Налаштування" > "Основні" > "Клавіатура" > "Заміна тексту".
- Щоб відкрити програму "Камера", не розблоковуючи iPhone, проведіть пальцем вліво на екрані блокування.
- Щоб відсканувати документ у програмі "Нотатки", натисніть кнопку камери в нотатці, виберіть "Відсканувати документи" і помістіть його у видошукач.
- Починаючи з iOS 15, ви можете копіювати та вставляти реальний текст через програму "Камера". Розташуйте Айфон так, щоб текст відображався у кадрі камери, натисніть кнопку "Сканувати текст" у нижньому правому куті та виберіть "Копіювати".
- Щоб перейти до першої фотографії в альбомі у програмі "Фото", торкніться верхнього краю екрана.
- Щоб швидко отримати доступ до пошуку та пропозицій Siri з головного екрана, проведіть пальцем вниз по центру екрана