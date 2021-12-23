Єрмак поговорив із радником Байдена: без помилок не обійшлося
Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє Ділова столиця.
Про це Єрмак повідомив у своєму Twitter, повідомляє "ДС".
"Продовжили регулярний обмін думками з Джейком Салліваном щодо двостороннього порядку денного, питань безпеки та ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки для досягнення миру", — написав він.
До слова, твіт Єрмак написав із помилками, зокрема й у назві нашої держави.
Як повідомляла "ДС", раніше Андрій Єрмак заявив, що Україна представила партнерам за "нормандським форматом" ініціативу з розблокування переговорного процесу, що складається з 10 кроків.