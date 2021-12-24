Як не стати жертвою кібершахраїв: головні правила

Надійні паролі краще захищають облікові записи користувачів та їхню особисту інформацію. Захистити свої облікові записи від злому можна, дотримуючись низки рекомендацій, повідомляє Обозреватель.

Як написав портал n26, у наші дні кіберзлочинність – серйозна проблема. І хоча крадіжка особистих даних може відбуватися різними способами, надійний пароль, як і раніше, може бути ефективним стримуючим фактором для хакерів.

Кіберзлочинці можуть проводити так звані "словникові атаки".

"За допомогою передових автоматизованих систем хакери намагаються вгадати ідентифікатори користувачів, пробуючи безліч комбінацій часто використовуваних адрес електронної пошти та паролів. Якщо ваш пароль простий, хакерам буде просто знайти його у словнику паролів" , – попередили фахівці.

Створення унікального пароля з нуля може викликати складнощі, а оцінка його надійності часто буває складним завданням. На щастя, є кілька методів, за допомогою яких ви можете створити надійний пароль, що легко запам'ятовується.

Уникайте повторень чи числових послідовностей

Багато людей потрапляють у пастку використання чисел, що повторюються, або послідовностей при створенні нових паролів. У цьому є сенс: що легше запам'ятати пароль, то менше вам доведеться турбуватися про те, щоб пройти всю процедуру "Забули пароль".

Але, як би це легко не було, у цій стратегії є серйозна проблема. Якщо ваш пароль складається з елементів або ряду цифр, що повторюються, хакерам, ймовірно, буде легше його вгадати.

Деякі хакери можуть використовувати складні алгоритми для зламування паролів користувачів, і одна річ, на яку звертають увагу ці алгоритми, – це повторення.

Висновок: змішуйте паролі, поєднуючи малі літери з великими і додаючи цифри та спеціальні символи.

Не використовуйте слова або цифри, які відносяться до вас

Важливо уникати використання чисел або слів, які мають пряме відношення до вас чи ваших звичок – наприклад, дати народження, адреси. Цю інформацію кібер-зловмисникам легко знайти, що дозволяє їм використовувати її для вивчення комбінацій, що становлять ваш пароль.

"Давайте візьмемо приклад загальнодоступного облікового запису Instagram. Хакери можуть легко виявити місто, в якому ви живете, або місце, де ви проводите більшу частину своєї відпустки. Якщо ви часто буваєте в Марселі, їх системи будуть зосереджені на цьому місті і спробують перевірити, чи є це місце у вашому паролі. Якщо ви використовуєте Marseille1313, ваш пароль буде легко вгадати" , – пояснили експерти.

Пам'ятайте: чим більше інформації про вас є у хакера, тим вища ймовірність того, що йому вдасться зламати ваші облікові записи.

Ключовий висновок: уникайте використання будь-яких слів або цифр, які хакер може легко знайти та зв'язати з вашою особистістю, наприклад, вашу адресу, номер телефону або дату вашого народження.

Уникайте послідовностей, що утворюють "візерунок" на клавіатурі.

Вже говорили про важливість уникнення послідовностей і повторень, але є ще одна форма "патерна", яка може здатися не такою очевидною. Це пов'язано з унікальним розташуванням символів на клавіатурі.

Послідовності типу QWERTY можуть не означати нічого, крім розкладки вашого комп'ютера, але хакери знають, що багато людей схильні вибирати свої паролі на основі загальних шаблонів клавіатури. Ось деякі з найбільш поширених паролів, що вводяться з клавіатури:

Прямі послідовності, такі як qwerty, asdfgh та zxcvb.

Вертикальні послідовності, такі як 1qaz, 2wsx та 3edc.

Паралельні послідовності, такі як asdf123 та 345ertdfg.

Всі наведені вище приклади здаються випадковими, але хакеру їх порівняно легко вгадати.

Висновок: зверніть увагу на послідовності на клавіатурі та переконайтеся, що ваші паролі не містять загальних послідовностей символів, що утворюють легко помітний візерунок. Те, що людському оку може здаватися випадковим, легко може бути зламане алгоритмом.

Використовуйте свою творчість, поєднуючи випадкові слова та числа.

Один із способів підвищити безпеку вашого пароля – це вибрати випадкову послідовність, яка означає щось особливе для вас – і лише для вас. Ви можете подумати про те, щоб почати з послідовності, що складається з чотирьох повних слів, взятих із різних контекстів вашого життя.

Як це виглядає на практиці? Давайте спробуємо це як вправу:

Подумайте про дві ваші улюблені пісні в різних жанрах.

Подумайте про свій улюблений текст у кожній із цих пісень.

Тепер з'єднайте ці два різні тексти разом, щоб вийшла кумедна комбінація, що запам'ятовується. Чим дивніше і безглуздіше, тим краще.

"Те, що ви щойно зробили, засноване на вашій власній творчості та інтересах, щоб створити химерну послідовність слів, яку будь-якому хакеру буде складно вгадати. Якщо ви хочете зробити свій пароль ще надійнішим, спробуйте додати цифри та символи. Ви навіть можете створити власний "візерунок", додавши випадковий символ між літерами або словами" , – сказали експерти.

Головний висновок: щоб запобігти атакам хакерів, уникайте використання чисел, слів або іншої інформації, яка безпосередньо пов'язана з вами та вашими звичками. Замість цього проявіть творчий підхід і спробуйте зібрати докупи тексти пісень, назви фільмів або цитати з ваших улюблених книг.

Не використовуйте той самий пароль на різних платформах.

Запам'ятовування паролів може бути важким, якщо ви залишите це на розсуд власної пам'яті. Ось чому багато людей, як правило, вигадують хороший і надійний пароль, а потім просто повторно використовують його у всіх своїх облікових записах.

Однак простота не завжди означає безпеку. Хакери знають, що використання одного і того ж пароля для різних облікових записів та платформ – звичайна практика, тому вони стежать за цим.

Ключовий висновок: хоча простіше використовувати один пароль для декількох облікових записів, це робить ці облікові записи менш безпечними. Рекомендовано мати унікальний пароль для кожного облікового запису в інтернеті.

Як часто потрібно змінювати паролі?

Питання, як часто слід змінювати паролі, є предметом дискусій. Якщо це досить складно, у цьому немає потреби. Але якщо є сумніви щодо того, чи має третя сторона доступ до ваших даних, пароль слід негайно змінити.

"Якщо ви вважаєте, що третя особа могла отримати доступ до вашого банківського рахунку, рекомендується заблокувати картку і негайно зв'язатися з відділом обслуговування клієнтів вашого банку" , – додали фахівці.

Чи гарна ідея – використовувати генератор паролів?

Ви можете знайти в інтернеті безліч генераторів паролів, які випадково надають вам словосполучення, числа та спеціальні символи для створення надійного пароля "під ключ". Хоча ці генератори можуть бути корисними, пропоновані ними паролі часто неможливо запам'ятати.

Замість використання простого генератора паролів, ви можете розглянути можливість використання менеджера паролів.