Різдвяна гонка з біатлону: хто представить Україну
28 грудня в німецькому Рупольдингу пройде щорічна Різдвяна гонка, повідомляє УНІАН.
Гонка, в якій за кожну команду виступлять по два учасники, складатиметься з двох частин змішаної естафети: мас-старту і переслідування.
Україну в Різдвяній гонці представлять Юлія Джима і Дмитро Підручний.
Повний склад учасників
Німеччина-1: Ванесса Хінц / Бенедикт Долль
Німеччина-2: Яніна Хеттіх / Ерік Лессер
Австрія: Ліза Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер
Італія: Доротея Вірер / Лукас Хофер
Канада: Емма Лундер / Скотт Гоу
Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний
Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмаж
Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппяля
Швейцарія: Лена Хекки / Йоша Буркхальтер
Росія: Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв
Різдвяна гонка: де та у скільки дивитися
Мас-старт розпочнеться о 19.00, а гонка переслідування - о 20.00.
В Україні гонку транслюватиме "UA: Перший".
Різдвяна гонка: як раніше виступала Україна
- Різдвяна гонка - щорічне комерційне змагання з біатлону, яке проводиться в Німеччині з 2002 року.
- Україна двічі перемагала в цій гонці. У 2008 році тріумфаторами стали Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а в 2014-му - Валя Семеренко та Сергій Семенов. Також українська команда чотири рази посідала друге місце.
- Торік українські біатлоністи фінішували в гонці дев'ятими.