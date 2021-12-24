Легендарний Буффон назвав найкращих воротарів світу

Один з найкращих голкіперів в історії футболу Джанлуїджі Буффон склав свій список найкращих воротарів світу прямо зараз, повідомляє УНІАН.

Буффон включив до свого списку шістьох голкіперів. Це Ян Облак ("Атлетіко"), Тібо Куртуа ("Реал"), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Мануель Нойєр ("Баварія"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") і Кейлор Навас (ПСЖ).

При цьому Буффон виділив Доннарумму, зазначивши, що в найближчому майбутньому він може стати найкращим одноосібно:

"Я ставлю їх усіх на один рівень, але Джанлуїджі може обійти інших буквально протягом року. У нього є необхідний потенціал".

Нагадаємо, 43-річний Буффон в цьому сезоні виступає в італійській Серії В за "Парму".