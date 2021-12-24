У Німеччині анонсували переговори з РФ щодо українського питання

Високопоставлені представники Німеччини та Росії планують зустрітися на початку січня для обговорення ситуації довкола України, повідомляє Ділова столиця.

Радник федерального канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер і заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак провели в четвер телефонну розмову з метою організації фізичної зустрічі.

У розмові Плетнер ще раз закликав до деескалації ситуації в Україні та в прикордонній з Росією зоні та наголосив на необхідності обговорення подальшої ситуації з Україною та Францією у Нормандському форматі.

"Метою німецької сторони залишається досягти швидкого пожвавлення Нормандського формату" , — заявили в уряді Німеччини.

У вівторок Шольц зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну вперше після вступу на посаду. Ця розмова також стосувалась переговорів у Нормандському форматі. Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Парижі наприкінці 2019 року.