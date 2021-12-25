Найнезвичайніший поєдинок в історії MMA: як це було

Американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Боб Сапп та колишній єгипетський сумоїст Осунаарасі Кінтаро увійшли в історію відомого промоушену Rizin, повідомляє Обозреватель.

Зустріч між 150-кілограмовими гігантами відбулася у 2018 році, але відео їхньої епічної битви продовжує збирати перегляди і в наш час, а Саппу досі доводиться розповідати про неї журналістам.

Боб Сап (ліворуч) переміг Осунаарасі Кінтаро. Джерело: кадр з відео

Поєдинок проходив за правилами ММА, але замість октагону за японською традицією використовувався ринг. Через величезні розміри спортсменів було змінено і регламент. Замість 5 хвилин – 3-хвилинні раунди, а їх кількість скоротили до трьох.

Бійці рубалися у першому раунді. Джерело: кадр з відео

Єгиптянин із перших хвилин захопив ініціативу, просто зім'явши суперника. Сапп навіть не намагався відповідати, пішовши у глухий захист.

Обидва бійці важили більше 150 кг. Джерело: кадр з відео

Після того, як Кінтаро вимахався, Боб зміг переламати бій і видав град потужних ударів.

У другому раунді бій проходив у партері. Джерело: кадр з відео

Другий відрізок почався з обопільної рубки двох велетнів. Вони навіть встигли попрацювати у партері. Це стало причиною того, що третій відрізок став найнезвичайнiшим в історії Rizin.

У третьому раунді бійці видихнулися. Джерело: кадр з відео

Обидва бійці видихнулися і довго стояли, просто дивлячись один на одного. Рефері кілька разів закликав гігантів до бою, але максимум, на що вони були спроможні, це обмін млявими ударами.

Рефері закликав битися. Джерело: кадр з відео

У результаті судді одноголосно віддали перемогу Саппу, який набрав більше балів за рахунок домінування в партері.