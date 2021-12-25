Найнезвичайніший поєдинок в історії MMA: як це було

Американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Боб Сапп та колишній єгипетський сумоїст Осунаарасі Кінтаро увійшли в історію відомого промоушену Rizin, повідомляє Обозреватель.

Зустріч між 150-кілограмовими гігантами відбулася у 2018 році, але відео їхньої епічної битви продовжує збирати перегляди і в наш час, а Саппу досі доводиться розповідати про неї журналістам.

Боб Сап (ліворуч) переміг Осунаарасі Кінтаро
Боб Сап (ліворуч) переміг Осунаарасі Кінтаро. Джерело: кадр з відео

Поєдинок проходив за правилами ММА, але замість октагону за японською традицією використовувався ринг. Через величезні розміри спортсменів було змінено і регламент. Замість 5 хвилин – 3-хвилинні раунди, а їх кількість скоротили до трьох.

Бійці рубалися у першому раунді
Бійці рубалися у першому раунді. Джерело: кадр з відео

Єгиптянин із перших хвилин захопив ініціативу, просто зім'явши суперника. Сапп навіть не намагався відповідати, пішовши у глухий захист.

Обидва бійці важили більше 150 кг
Обидва бійці важили більше 150 кг. Джерело: кадр з відео

Після того, як Кінтаро вимахався, Боб зміг переламати бій і видав град потужних ударів.

У другому раунді бій проходив у партері.
У другому раунді бій проходив у партері. Джерело: кадр з відео

Другий відрізок почався з обопільної рубки двох велетнів. Вони навіть встигли попрацювати у партері. Це стало причиною того, що третій відрізок став найнезвичайнiшим в історії Rizin.

У третьому раунді бійці видихнулися
У третьому раунді бійці видихнулися. Джерело: кадр з відео

Обидва бійці видихнулися і довго стояли, просто дивлячись один на одного. Рефері кілька разів закликав гігантів до бою, але максимум, на що вони були спроможні, це обмін млявими ударами.

Рефері закликав битися
Рефері закликав битися. Джерело: кадр з відео

У результаті судді одноголосно віддали перемогу Саппу, який набрав більше балів за рахунок домінування в партері.

Перемогу здобув Сапп (ліворуч)
Перемогу здобув Сапп (ліворуч). Джерело: кадр з відео

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