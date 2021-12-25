Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній привітав віруючих християн, які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем 25 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній написав у своєму Facebook.

"Сьогодні частина наших братів і сестер відзначають світле свято Різдва Христового.

Понад два тисячоліття тому відбулося чудо Боговтілення, яке ознаменувало зміни у стосунках людини із Господом, оновлення зв'язку між Творцем та Його творінням. Оновлюючи і освячуючи людську природу в Самому Собі, очищаючи її через Хресну смерть, через Воскресіння і Вознесіння, Спаситель відкрив шлях для спасіння, шлях на Небеса для кожної конкретної людини", - йдеться в публікації .

Як наголосив глава ПЦУ, цю величну подію Різдва Ісуса Христа вшановують "всі християни, незалежно від календарної традиції й конфесійної належності".

Так, митрополит Епіфаній від повноти помісної Української Православної Церкви привітав віруючих з інших помісних церков і християн латинського обряду, хто сьогодні, 25 грудня, відзначає Різдво.

"Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння" , - побажав предстоятель ПЦУ.

Епіфаній привітав християн, які святкують Різдво 25 грудня (фото: facebook.com/epifaniy)

Реакція мережі

Публікація вітального повідомлення від Епіфанія зібрала сотні коментарів, переважно позитивних і схвальних, і багато тисяч "лайків".

Також дехто з юзерів під постом додав архівний знімок календаря столітньої давності, в якому вказується, що в 1917-му Різдво відзначали в грудні, за григоріанським обчисленням.