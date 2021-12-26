Як зрозуміти, що ви готові до кохання: відповідь психолога

У багатьох так бувало, що ви мрієте і просите у Всесвіту нових стосунків, а самі просто неготові їх прийняти, повідомляє УНІАН.

Психолог Вікторія Токарь назвала кілька критеріїв того, що ви готові до любові і нових стосунків.

І так, якщо ви:

вмієте слухати з щирим інтересом в очах, вникати в розмову, підтримувати і співпереживати;

бачити в людині хороше і щиро захоплюватися цим. Це не говорить про те, щоб закривати очі на негативні, на вашу думку, якості. Просто не перекреслювати ними дорогу до людини;

готові промовчати, коли потрібно, і залишити рішення за партнером, зберігаючи власну гідність;

у вас постійно гарний настрій і можете надихати на подвиги;

можете отримувати задоволення і насолоду від усього, що приносить життя;

готові приймати партнера з усіма його чеснотами і недоліками;

вмієте бути вдячним за все, навіть за дрібниці;

готові слідувати за партнером з довірою.