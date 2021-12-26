Як зрозуміти, що ви готові до кохання: відповідь психолога
У багатьох так бувало, що ви мрієте і просите у Всесвіту нових стосунків, а самі просто неготові їх прийняти, повідомляє УНІАН.
Психолог Вікторія Токарь назвала кілька критеріїв того, що ви готові до любові і нових стосунків.
І так, якщо ви:
- вмієте слухати з щирим інтересом в очах, вникати в розмову, підтримувати і співпереживати;
- бачити в людині хороше і щиро захоплюватися цим. Це не говорить про те, щоб закривати очі на негативні, на вашу думку, якості. Просто не перекреслювати ними дорогу до людини;
- готові промовчати, коли потрібно, і залишити рішення за партнером, зберігаючи власну гідність;
- у вас постійно гарний настрій і можете надихати на подвиги;
- можете отримувати задоволення і насолоду від усього, що приносить життя;
- готові приймати партнера з усіма його чеснотами і недоліками;
- вмієте бути вдячним за все, навіть за дрібниці;
- готові слідувати за партнером з довірою.
"Якщо у вас є 5 "так" з цього опитування, то ви вже готові зустріти другу половинку! І так, як завжди, всі зміни потрібно починати з себе. Спочатку зрозуміти свою природу, а вже потім шукати стосунки", - говорить експерт.