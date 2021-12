Тарифи, зарплати та пенсії: що чекає українців у 2022 році

Для українців 2022 рік буде непростим. Підвищення мінімальної зарплати навіть не компенсує інфляцію, а продукти продовжуватимуть зростати в ціні. Також очікується незначне підвищення пенсій, перерахунок частини тарифів на комуналку та нові податкові перевірки, повідомляє Обозреватель.

Про те, як і чому зміниться життя українців наступного року, читайте у матеріалі.

Що буде з тарифами у 2022-му

Нова абонплата за газ

Із 1 січня всім українцям перерахують розмір абонентської плати (плата за доставку) на газ. Це станеться з двох причин. По-перше, зміниться розрахунок кількості кубів, за які потрібно сплачувати. Для цього весь використаний газ із жовтня 2020-го по жовтень 2021-го розділять на 12. Крім того, зміниться і тариф (цифра, на яку множать отриману кількість кубів).

І тариф збільшиться практично для всіх облгазів. для "Чернівцігаз" доставка подорожчає з 2,136 до 2,568 грн за куб. Для "Миколаївгаз" та "Харківгаз" з 2,148 до 2,388 грн. Наприклад, якщо зараз мешканець Харкова, який платить абонплату за 100 кубів газу, щомісяця має сплачувати 214,8 грн, то з 1 січня – 238,8 грн.

Істотно суми у платіжках збільшаться для тих українців, котрі опалюють газом великі будинки. Через великі обсяги споживання різниця в тарифах для них буде більш суттєвою.

Новий тариф на газ та електроенергію

Вартість самого газу та електроенергії не змінюватимуть щонайменше до травня 2022-го. Після цього уряд має ухвалити рішення, чи варто підвищувати тарифи для українців. Ймовірно, економічні обґрунтування для цього будуть (оскільки подорожчало вугілля, газ на світових ринках). Але, з досвіду минулих років, можна припустити, що рішення можуть "затягувати" протягом цілого року.

В Україні подорожчає вода. Джерело: Pixabay

Вода подорожчає майже для всіх

А ось вартість води може збільшитися вже з 1 січня. Відповідне рішення ухвалила профільна комісія 22 грудня, документ опублікували на їхньому сайті. Наприклад:

"Київводоканал"

було: 25,38 за куб;

стане: 30,384 грн за куб.

"Тернопільводоканал"

було: 30,024 грн за куб.

стане: 36,696 грн за куб.

"Дніпроводоканал"

було: 25,284 грн за куб.

стане: 31,356 грн за куб.

"Дніпроводоканал"

було: 44,496 грн за куб.

стане: 45,972 грн за куб.

"Полтававодоканал"

було: 32,604 грн за куб.

стане: 33,768 грн за куб.

Як зазначають у відомстві, рішення підвищити тарифи ухвалили через цілу низку факторів. Наприклад, для водоканалів підвищили тарифи на електроенергію, більше доводиться витрачати на теплоенергію, а також для технологічних потреб необхідно використовувати газ, ціна якого значно зросла.

Що буде із курсом долара

Вартість валюти в Україні наступного року, за різними оцінками, становитиме понад 28 грн/$. Наприклад, у бюджеті країни на 2022 рік уряд передбачив вартість долара у розмірі 28,6 грн/$. Але тут варто враховувати, що Кабміну дуже рідко вдається точно спрогнозувати валютні коливання.

Є також консенсус-прогноз ключових експертів (його публікує Міністерство економіки). Згідно з ним, курс долара до кінця 2022 року може підскочити до 29,9 грн, чого не траплялося з початку 2015 року – часу, коли гривня рекордно девальвувала. У такому разі середній курс за 2022 рік становитиме 29 грн/$. Проте це негативний прогноз. Імовірніше, що вартість "зеленого" буде на рівні близько 28 грн.

Курс долара зміниться. Джерело: Pixabay

Єдиної думки щодо вартості долара у 2022 році у провідних аналітиків поки що немає. Наприклад, керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин вважає, що гривня може девальвувати до 28 грн/$ вже в січні.

Що буде із цінами

У середньому інфляція наступного року, згідно з оцінками Нацбанку та Кабміну, коливатиметься в межах від 5 до 7%. Але насправді це базові оцінки, є і більш негативні. Наприклад, ніхто точно не може спрогнозувати, якою буде ситуація на світових ринках (а це курс валют), скільки коштуватиме газ у Європі (а від цього залежать ціни на добрива та продукти).

Загалом до вересня 2022-го споживчий кошик зросте в ціні аж на 22-25%, розповів голова Спілки українського селянства Іван Томич. У 2022-му найсильніше може збільшитися вартість хліба. Погана новина у тому, що підвищення соціальних стандартів подорожчання продуктів не компенсує.

Що буде із зарплатами

У 2022 році середню зарплату можуть підвищити на 10%. Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна стверджує, що сподіватися на суттєве зростання доходів більшості українців не варто.

"Середній коридор зарплати, яку піднімають, це 5-10%. Дуже рідко – 15-20%, але це утримувальні заходи, коли спеціаліста потрібно тримати двома руками, тому що він вже майже звільнився. Такі підвищення – точкові. Глобального постковідного підвищення зарплат, на мою думку, поки не відбудеться" , – підсумувала Пашкіна.

Зарплати українцям перерахують. Джерело: Pixabay

Мінімальну зарплату українцям підвищать лише на 3% (менше за рівень інфляції) до 6700 грн. Станеться це лише у жовтні. До цього моменту реальний рівень добробуту українців знижуватиметься. А ось із середньою зарплатою справи йдуть трохи краще.

Що буде з пенсіями

З грудня 2021 року до кінця 2022-го чекає сім підвищень пенсій. Водночас для всіх пенсіонерів виплати зростатимуть далеко не щоразу. Після підвищення мінімальних виплат для 65-річних не покриватимуть навіть базові потреби.

Мінімальна пенсія до липня 2022-го буде на рівні 1934 грн, у липні збільшиться до 2027 грн, а в грудні – до 2093 грн. Тобто найменш забезпеченим українцям за рік додадуть лише 159 грн. І це при тому, що вже зараз, згідно з розрахунками Мінсоцу, пенсіонеру на базові потреби (без урахування мобільного зв'язку, інтернету та різноманітного харчування) на місяць потрібно 3692 грн.

Що буде із ринком праці

Ситуація на ринку праці може значно змінитись. З одного боку, сповільниться готельно-ресторанний бізнес та посилиться автоматизація професій, з іншого – активно розвиватимуться логістика, фармацевтика. На підвищення зарплат у цей період можуть розраховувати не тільки фармацевти, а й співробітники сфери IT.

Такий прогноз озвучила Анастасія Кисельова, спеціалістка з оцінки персоналу Jooble. Вона розповіла про головні тенденції на ринку праці 2022 року. Серед них:

Зростання окремих галузей через карантинні обмеження. Багато компаній стали активно наймати працівників – це підприємства, яким карантин став поштовхом чи можливістю для розвитку. Наприклад, це компанії, що надають логістичні послуги – значно зросла кількість пропозицій по роботі для всіх типів кур'єрів: піших, вело-, мото- та авто. Або підприємства галузі ритейлу або фармацевтики – кількість споживання харчових продуктів, побутових товарів, ліків тощо через карантин зросла.

Уповільнення деяких напрямів у сфері обслуговування, наприклад, туризму або готельно-ресторанних бізнесів. За даними міжнародної консалтингової компанії McKinsey, глобальний тренд до їхнього активного відновлення поки не простежується. Аналітики у своєму звіті The future of work after COVID‑19 зазначають, що за часів пандемії люди вже звикли менше витрачати на подорожі та відвідування закладів.

Автоматизація процесів та курс зміни професії. Враховуючи поточну ситуацію на ринку праці та прогнози McKinsey, можна припустити, що фахівці, які переважно виконують роботу руками, тобто "сині комірці", ще активніше шукатимуть нову роботу або проходитимуть підвищення кваліфікації. Крім того, через пандемію багато компаній зменшили обсяги своєї діяльності, відбувається активна автоматизація бізнес-процесів, а тому потреба в працівниках в окремих галузях відповідно скорочується.

Що буде з податками

А ось переглядати ставки податків для українців не стануть. Єдине податкове нововведення, яке зачепить усіх, – це запровадження непрямих методів контролю. Вони передбачають, що чиновники отримають механізми перевірки не лише доходів, а й видатків.

І ті, хто витрачає великі суми, але при цьому офіційно заробляє мало, будуть змушені з різниці сплатити податок у розмірі 19,5%. Питання можуть виникнути навіть у тому разі, якщо сім'я спробує продати квартиру, на яку накопичила із зарплат у конвертах.

Загалом 2022 рік буде складним. Економіка збільшиться лише на 3,5%. І на тлі падіння під час коронавірусу це зростання не можна вважати суттєвим. Уряд продовжить працювати в умовах назрілої енергетичної кризи. За необхідних запасів газу на зиму в 19 млрд кубів є менш ніж 16 млрд. До того ж не можна виключати і загрози військової ескалації з боку РФ.