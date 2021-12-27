Торецьк оголосив режим НП через аварію водопроводу

Існує розрив у "сірій" зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час, вважають у міській адміністрації, повідомляє Корреспондент.

Влада міста Торецьк у Донецькій області оголосила надзвичайну ситуацію через аварію на водопроводі та скорочення подачі води. Таке рішення у понеділок, 27 грудня, ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС, пише прес-служба Торецької військово-цивільної адміністрації.

"Було оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку зі скороченням надходження води до міста Торецька на 60% від запланованого… 26 грудня, відбулися заплановані ремонтні роботи на водопроводі Горлівка-Торецьк. Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тому, ймовірно, існує ще розрив у "сірій" зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час", - йдеться у повідомленні .

Жителів міста просять не проводити забір води із системи теплопостачання та, по можливості, до усунення аварії мати вдома запас на 1-1,5 доби.

Водночас воду обіцяють давати за графіком:

27 грудня з 19 години до 8 години ранку 28 грудня – Забалочна частина міста;

28 грудня з 18 години – Центральна частина міста, селища Північне, Залізне.