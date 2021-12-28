Як вибрати безпечні гірлянди і салюти на Новий рік

Як вибрати безпечні гірлянди і салюти на Новий рік
Фото: Рixabay

Атрибути свята у вигляді новорічних гірлянд, салютів, феєрверків і хлопавок створюють атмосферу. Зараз у продажу таких товарів дуже багато, на будь-який гаманець і смак, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Однак такі іграшки майже щороку стають причиною пожеж та інших неприємностей. За словами в.о. начальника відділу пожежної безпеки Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрія Бендіни, при купівлі таких товарів потрібно обов'язково звертати увагу на маркування та сертифікати. Саме вони можуть підтвердити, що це пристосування – безпечне.

Далі - перед покупкою потрібно обов'язково оглянути товар і перевірити наявність таких пунктів:

  • Найменування виробу
  • Адреса виробника або постачальника
  • Тип піротехнічного виробу
  • Вікові обмеження для використання
  • Клас піротехнічного виробу
  • Інструкція з використання та зберігання
  • Місяць і рік виробництва
  • Термін зберігання
  • Радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу
  • Вага піротехнічної суміші або вибухової речовини
  • Національний знак відповідності та ідентифікаційний номер органу, який провів процедуру оцінки відповідності піротехнічного виробу.

Фахівці рекомендують не купувати піротехніку або гірлянди на лотках просто неба, з рук і на ринках.

Найбезпечніша новорічна атрибутика продається в спеціалізованих магазинах і має обов'язкові сертифікати. Тим більше, що в такий магазин покупець завжди може повернути товар при наявності чека.

При покупці уважно оглядайте товар на дефекти – він міг відволожитися через неправильне зберігання або мати шлюб.

Перед використанням піротехніки на свята, дорослим рекомендується зробити тестовий залп, щоб перевірити товар. Візьміть одну петарду з упаковки та протестуйте її в безпечному місці.

Варто пам'ятати про те, що браковані петарди або салюти можуть стати причиною загоряння одягу та отримання опіків.

Уважно варто ставитися і до покупки святкової ілюмінації. Найчастіше пожежі відбуваються у свята саме через ялинкові гірлянди.

Ялинка з лампочками часто стоїть біля вікон, біля штор. А вогонь звідти відразу переходить на інші предмети інтер'єру.

Перед покупкою попросіть продавця включити таку гірлянду в розетку. Якщо вона починає швидко нагріватися, то не варто її купувати. 

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