Ціна на нафту оновила місячний максимум

Ціни на нафту еталонних марок знову зростають у понеділок у ході волатильної торгової сесії, повідомляє "Интерфакс".

Вартість лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures часу становить $77,69 за барель, що на $1,55 (2,04%) вище за ціну на закриття торгів минулої п'ятниці. Значення ф'ючерсів Brent вперше з 26 листопада перевищило позначку $77 за барель.

Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $74,73 за барель, що на $0,94 (1,27%) вище за підсумкове значення сесії в четвер. У п'ятницю торги WTI не проводились через вихідний у США.

Учасники ринку, як і раніше, стежать за ситуацією з поширенням нового штаму COVID-19 "омікрон" у світі.

"Хоча "омікрон" поширюється швидше, ніж будь-який інший варіант COVID-19, відносно обнадійлива новина полягає в тому, що у більшості людей, які заразилися новим штамом, виявлялися легкі симптоми, принаймні досі" , - зазначила аналітик DailyFX Леона. Лю.

Ціни на нафту, що впали більш ніж на 10% 26 листопада, коли вперше з'явилися повідомлення про виявлення нового штаму коронавірусу, оговталися від втрат протягом минулого тижня на тлі публікації досліджень вчених про те, що "омікрон" не викликає таких серйозних наслідків, як передбачалося раніше.

Додатковим драйвером зростання є збереження ситуації на ринку, за якої попит на нафту відновлюється, але пропозиція залишається обмеженою через політику країн ОПЕК+.